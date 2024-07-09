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Muğla’da 4,4 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2024 12:29
Güncelleme:09.07.2024 12:29
Son dakika deprem haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. A Haber muhabiri Vural Efecik detayları aktardı.
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