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04.10.2019

Müge Anlı'dan canlı yayında 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü mesajı |Video

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Aynı zaman Müge Anlı ve ekibi sosyal medya projeleriyle de adında söz ettirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Müge Anlı'dan canlı yayında '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' mesajı yayınladı. 'Dünyayı paylaştığımı dostlarımızı unutmayalım' dedi.

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