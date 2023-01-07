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Müge Anlı'da gerçek ortaya çıkmıştı! Sinan Sardoğan "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı

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Giriş: 07.01.2023 18:16
Atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında Arife Gökçe isimli kadının kayıp olarak aranması ile ilgili katılan ve "çocuğun cinsel istismarı" suçundan gözaltına alınan Sinan Sardoğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sinan Sardoğan tutuklandı
Sinan Sardoğan tutuklandı
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