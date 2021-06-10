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Müge Anlı'da aranan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk gömülü olarak bulundu! Çuvallara koyup…

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Giriş: 10.06.2021 10:29
Güncelleme:10.06.2021 10:30
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan eski eşler Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ten acı haber geldi. 20 yıldır hiçbir haber alınamayan çiftin, Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan tarafından katledildiği ortaya çıktı. Eski eşlerin cansız bedeni, Yusuf Turhan'ın bağ evinde bulunan tandırda, üzerine beton dökülmüş olarak bulundu.
Müge Anlı'da aranan çift gömülü olarak bulundu
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