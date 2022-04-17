17 Nisan 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Mudanya Belediyesi'nin proejesi 7 günde çöktü
Bursa Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yıllardır bitiremediği yıldıztepe projesinin ilk etabının tamamlandığını duyurdu. Ancak sosyal tesisin tabanı, daha halkın kullanımına açılmadan çöktü, duvarlarında ise çatlaklar oluştu. Detayları A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir aktardı.