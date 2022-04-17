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Mudanya Belediyesi'nin proejesi 7 günde çöktü

A Haber
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Giriş: 17.04.2022 13:37
Bursa Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yıllardır bitiremediği yıldıztepe projesinin ilk etabının tamamlandığını duyurdu. Ancak sosyal tesisin tabanı, daha halkın kullanımına açılmadan çöktü, duvarlarında ise çatlaklar oluştu. Detayları A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir aktardı.
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