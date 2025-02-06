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MUCİZE, UMUT, KAHRAMANLIK! 6 Şubat’ta tarihi anları A Haber kaydetmişti

MUCİZE, UMUT, KAHRAMANLIK! 6 Şubat’ta tarihi anları A Haber kaydetmişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.02.2025 11:35
"Sesimi duyan var mı?" bu soru belki de yürekleri hiç bu kadar yormadı. Zihinlere acıyı, korkuyu nakşetmedi. Maalesef 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sırasında yine en çok duyduğumuz sözlerin başında geldi. Hayatla ölüm arasındaki ince çizgide sorulan o soru kimi zaman umutları büyüttü, kimi zaman da enkazda sönen yaşamların yanıtı gibiydi. Mucizenin, umudun ve kahramanlığın yaşandığı tarihi anları A Haber kaydetmişti. İşte o görüntüler…
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MUCİZE, UMUT, KAHRAMANLIK! 6 Şubat’ta tarihi anları A Haber kaydetmişti
6 Şubat’ta tarihi anları A Haber kaydetmişti
6 Şubat’ta tarihi anları A Haber kaydetmişti
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