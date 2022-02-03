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Mübarek 3 aylar başladı! Rahmet, feyz ve ecir dolu manevi iklim

A Haber
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Giriş: 03.02.2022 13:25
İslam dünyasında manevi iklimin hüküm sürdüğü üç aylar başladı. Bugün de Regaib Gecesi’ idrak edilecek. Recep ve Şaban ayından sonra Ümmet-i Muhammed heyecanla Ramazan-ı Şerifi karşılıyor. Feyz ve Ecir dolu bu aylar İslam alemi için birer hazine. İşte üç ayların önemi…
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Rahmet, feyz ve ecir dolu manevi iklim
Rahmet, feyz ve ecir dolu manevi iklim
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