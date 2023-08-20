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Motosikletli kurye tehlikesi! Ölümcül kazalar feci şekilde arttı

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Giriş: 20.08.2023 11:35
Kentlerde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle cazibesi her geçen gün artan motosiklet kullanımı Türkiye'de rekor seviyeleri ulaştı.. Artan motosiklet kullanımıyla birlikte ölümlü motor kazası haberleri de gündemden düşmüyor. Konunun uzmanları dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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