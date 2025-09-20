MİT Başkanı yalanıyla 20 milyon TL dolandırdılar! 14 yıl hapis istemi

İstanbul'da 69 yaşındaki bir kadın kendisini MİT daire başkanı olarak tanıtan dolandırıcıya 20 milyon lirasını kaptırdı. Yakalanan şüpheli hakkında savcılık 14 yıla kadar hapis cezası talep etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN