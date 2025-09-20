20 Eylül 2025, Cumartesi

MİT Başkanı yalanıyla 20 milyon TL dolandırdılar! 14 yıl hapis istemi

Giriş: 20.09.2025 13:00
İstanbul'da 69 yaşındaki bir kadın kendisini MİT daire başkanı olarak tanıtan dolandırıcıya 20 milyon lirasını kaptırdı. Yakalanan şüpheli hakkında savcılık 14 yıla kadar hapis cezası talep etti.
