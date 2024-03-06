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Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2024 13:25
Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü annesi tarafından yurt dışına kaçırıldı. Soruşturmada son durumu A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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