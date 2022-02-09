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Miniklerden Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı! CİMER’e çocuklardan mesaj yağdı: Tayyip dedem geçmiş olsun

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Giriş: 09.02.2022 16:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyormuştu. Türkiye'nin çeşitli illerinden onlarca çocuk CİMER aracılığıyla Başkan Erdoğan'a birbirinden ilginç sorular eşliğinde "geçmiş olsun" mesajı gönderdi.
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