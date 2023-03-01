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Minaresine top mermisi gelmiş ama patlamamıştı! İstiklal Harbi’nin tanığı asrın felaketinde yıkıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2023 15:23
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık depremler 11 ilde yıkıma sebep oldu. Binlerce canın hayatını kaybettiği asrın felaketinde çok sayıda tarihi eser de yıkıldı. Fransızların işgali sırasında minaresine saplanan fakat ibretlik bir şekilde patlamayan top mermisiyle İstiklal Harbi’nin canlı tanığı olan Kahramanmaraş’taki 350 yıllık Şeyh (Şıh) Camii, depremle yerle bir olan tarihi eserlerden biri oldu.
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