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Milyonluk Mercedes'i yakıp külüstürle kaçtı
Rusya'nın ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri milyonluk lüks aracını sürekli arızalandığını öne sürerek boş bir arazide ateşe verdi. O anlar saniye saniye kamerada.
Rusya'nın ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri milyonluk lüks aracını sürekli arızalandığını öne sürerek boş bir arazide ateşe verdi. O anlar saniye saniye kamerada.