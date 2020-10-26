Milyonluk Mercedes'i yakıp külüstürle kaçtı

Rusya'nın ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri milyonluk lüks aracını sürekli arızalandığını öne sürerek boş bir arazide ateşe verdi. O anlar saniye saniye kamerada.

Rusya'nın ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri milyonluk lüks aracını sürekli arızalandığını öne sürerek boş bir arazide ateşe verdi. O anlar saniye saniye kamerada.