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Milyonluk Mercedes'i yakıp külüstürle kaçtı

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Giriş: 26.10.2020 10:08
Güncelleme:26.10.2020 10:31
Rusya'nın ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri milyonluk lüks aracını sürekli arızalandığını öne sürerek boş bir arazide ateşe verdi. O anlar saniye saniye kamerada.

Rusya'nın ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri milyonluk lüks aracını sürekli arızalandığını öne sürerek boş bir arazide ateşe verdi. O anlar saniye saniye kamerada.

Sürekli arızalandığı için milyonluk Mercedes’i benzin döküp yaktı SÜREKLİ ARIZALANDIĞI İÇİN MİLYONLUK MERCEDES'İ BENZİN DÖKÜP YAKTI

Milyonluk aracını yakıp külüstürle kaçtı
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