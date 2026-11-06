Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturması tamamlandı! 5 şüpheliye 39 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçlaması

Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma, yeni deliller ışığında tamamlandı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, HTS ve baz istasyonu kayıtları, kriminal incelemeler ve Adli Tıp raporlarını değerlendirerek 5 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Şüphelilerin, otobüste bulunan 39 kişiye karşı “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” ve “mala zarar verme” suçlarından cezalandırılması talep edildi.