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26 Ekim 2020, Pazartesi
Haberler Galeri Sürekli arızalandığı için milyonluk Mercedes’i benzin döküp yaktı
Sürekli arızalandığı için milyonluk Mercedes’i benzin döküp yaktı
Rusya'nın ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri milyonluk lüks aracını sürekli arızalandığını öne sürerek boş bir arazide ateşe verdi. O anlar saniye saniye kamerada.
Giriş Tarihi: 26.10.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 10:31