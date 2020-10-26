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Sürekli arızalandığı için milyonluk Mercedes’i benzin döküp yaktı

Rusya'nın ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri milyonluk lüks aracını sürekli arızalandığını öne sürerek boş bir arazide ateşe verdi. O anlar saniye saniye kamerada.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 10:31
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Sürekli arızalandığı için milyonluk Mercedes’i benzin döküp yaktı

Rusya'nın en çok tanınan sosyal medya fenomenlerinden biri Mikhail Litvin uzun süre önce lüks bir araç aldı. Aracı arızalanan Litvin yetkililerle görüşerek araçtaki arızanın sürekli tekrarlamasından şikayetçi oldu.

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Sürekli arızalandığı için milyonluk Mercedes’i benzin döküp yaktı

Şirketten karşılık bulamadığını iddia eden sosyal medya fenomeni, arkadaşlarından oluşan bir ekiple aracı Moskova'daki boş bir araziye götürdü.

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Sürekli arızalandığı için milyonluk Mercedes’i benzin döküp yaktı

Litvin, benzin bidonunu aracından başlayarak yere dökerken, diğer yandan mangal yakarak sosis pişirdi.

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Sürekli arızalandığı için milyonluk Mercedes’i benzin döküp yaktı

Rusya'da piyasa değeri 1 milyon 400 bin TL civarında olan lüks araç arazinin ortasında yandı.

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Sürekli arızalandığı için milyonluk Mercedes’i benzin döküp yaktı

Litvin ise yanında getirdiği Rus yapımı eski bir araca bindi. Marşı basmayan eski Rus aracını arkadaşları iterek çalıştırırken Litvin, aracıyla tarladan ayrıldı.