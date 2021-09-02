02 Eylül 2021, Perşembe
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ‘Koca Yusuf’la görev uçuşu yaptı
Son dakika haberleri... Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin A400M uçağı ile gerçekleştirdiği görev uçuşuyla başladı. Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Terörist nerede, hedefimiz orası. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar teröristlerin peşinden gitmeyi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.