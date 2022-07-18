Milleyha Kuş Cenneti’nde çevre kirliliği! Kuşlar için yaşanamaz hale gelmeye başladı

Kuşların ana göç yolu üzerinde olan Hatay Samandağ'daki Milleyha Kuş Cenneti'nde çevre kirliliği yaşanıyor. Bu nedenle bölgede her geçen gün kuş sayısı azalıyor. Kuş cennetindeki kirliliğin sorumlusu kim? Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bölgeden aktardı.

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