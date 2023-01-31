31 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Meydan bahanesiyle ağaç katliamı! CHP’li belediye ağaçlara acımadı

Meydan bahanesiyle ağaç katliamı! CHP’li belediye ağaçlara acımadı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.01.2023 08:59
İzmir'in Gaziemir Belediyesi Sarnıç Cumhuriyet Meydanı düzenlemesi ve restoran yapımı için asırlık ağaçları acımadan katletti. Bölge halkı ise duruma tepkili.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Elçin Afacan bir deri kemik kaldı
Elçin Afacan bir deri kemik kaldı
Meydan bahanesiyle ağaç kıyımı
Meydan bahanesiyle ağaç kıyımı
6 ay sonra cesedi çuvaldan çıktı
6 ay sonra cesedi çuvaldan çıktı
Köpeğin saldırdığı çocuk vefat etti
Köpeğin saldırdığı çocuk vefat etti
İstanbul’da kar yağışı başladı
İstanbul’da kar yağışı başladı
Hemşirenin ölümünde flaş gelişme
Hemşirenin ölümünde flaş gelişme
İstanbul karla buluştu
İstanbul karla buluştu
Koca dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı!
Koca dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı!
Metruk binada korkunç olay!
Metruk binada korkunç olay!
İstanbul’a kar yağacak mı?
İstanbul'a kar yağacak mı?
6 yaşındaki çocuğa istismar davası!
6 yaşındaki çocuğa istismar davası!
Minibüs asker eğlencesine daldı: Ölü ve yaralılar var
Minibüs asker eğlencesine daldı: Ölü ve yaralılar var
Daha Fazla Video Göster