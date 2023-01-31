Meydan bahanesiyle ağaç katliamı! CHP’li belediye ağaçlara acımadı

İzmir'in Gaziemir Belediyesi Sarnıç Cumhuriyet Meydanı düzenlemesi ve restoran yapımı için asırlık ağaçları acımadan katletti. Bölge halkı ise duruma tepkili.

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