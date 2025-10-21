Metruk binanın çevresindeki atıklar temizlendi

Kuşadası Belediyesi, vatandaş memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan metruk bir binanın çevresindeki atıklar, bölge sakinlerinden gelen talep üzerine kısa süre içerisinde bertaraf edildi.

