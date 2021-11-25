25 Kasım 2021, Perşembe
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Metroda kadınlara bıçak çeken maganda yakalandı! İşte magandanın skandal ifadesi
İstanbul'da metroda bir kadını bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı. Saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Gözaltındaki saldırgan, bıçağı biletmek için yanında taşıdığını söylerken, kendisine darp ve hakaret edildiğini söyleyerek Senanur ve annesinden şikayetçi oldu. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.