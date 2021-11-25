25 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Metroda kadınlara bıçak çeken maganda yakalandı! İşte magandanın skandal ifadesi

Metroda kadınlara bıçak çeken maganda yakalandı! İşte magandanın skandal ifadesi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2021 14:51
İstanbul'da metroda bir kadını bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı. Saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Gözaltındaki saldırgan, bıçağı biletmek için yanında taşıdığını söylerken, kendisine darp ve hakaret edildiğini söyleyerek Senanur ve annesinden şikayetçi oldu. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte magandanın skandal ifadesi!
İşte magandanın skandal ifadesi!
Esenyurt’ta tartıştığı taksicinin anahtarını aldı, meydan dayağı yedi
Esenyurt’ta tartıştığı taksicinin anahtarını aldı, meydan dayağı yedi
Kazada ölen kadın koyu renkli elbise giydiği gerekçesiyle yüzde 100 kusurlu sayıldı
Kazada ölen kadın koyu renkli elbise giydiği gerekçesiyle yüzde 100 kusurlu sayıldı
Adliye önünde başlayan silahlı kavga hastanede devam etti
Adliye önünde başlayan silahlı kavga hastanede devam etti
Dehşeti yaşayan yolcu o anları anlattı
Dehşeti yaşayan yolcu o anları anlattı
Aile sağlığı merkezinde satır paniği kamerada
Aile sağlığı merkezinde satır paniği kamerada
Liseli kızların ekmek bıçaklı kavgası kamerada
Liseli kızların ekmek bıçaklı kavgası kamerada
Savrun Çayı’nda çevre katliamı
Savrun Çayı'nda çevre katliamı
Cengiz Kurtoğlu’dan iş insanına bıçaklı saldırı iddiası kamerada
Cengiz Kurtoğlu’dan iş insanına bıçaklı saldırı iddiası kamerada
O saldırgan böyle yakalandı
O saldırgan böyle yakalandı
Doğu’da yoğun kar yağışı
Doğu'da yoğun kar yağışı
Eli bıçaklı kişi kadına saldırdı
Eli bıçaklı kişi kadına saldırdı
Daha Fazla Video Göster