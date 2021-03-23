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Metrobüste Kovid-19 tedbirleri yok sayıldı! Ürküten görüntüler

İHA
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Giriş: 23.03.2021 18:39
Güncelleme:23.03.2021 18:47
Korona virüs vaka sayılarının artış gösterdiği bu günlerde, metrobüste oluşan yoğunluk dikkat çekti.

Korona virüs vaka sayılarının tekrar artışa geçtiği bu günlerde İstanbul'daki metrobüs, metro, tramvay gibi toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluk dikkat çekti.

Mesai saatinin bitimiyle birlikte evlerine gitmek için toplu taşıma araçlarına gelen vatandaşların sosyal mesafe kuralların�� unuttuğu görüldü.

Duraklarda ve yaya üst geçitlerinde yaşanan yoğunluklarda ise vatandaşların korona virüs kurallarını adeta hiçe saydı.

Yenibosna Metrobüs durağına yanaşan araçlara durakta bekleyen vatandaşlar binmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

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