19 Kasım 2023, Pazar
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Metin Uca'nın cenaze töreninde gerginlik: O sizinle savaştı yıllarca! Allah belanızı versin sizin...
İstanbul'da yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sunucu ve yazar Metin Uca son yolculuğuna uğurlanırken cenaze töreninde gerginlik yaşandı. Vasiyetinde "Yakılarak ölmek ve küllerimin de İstanbul Boğazı'ndan serpilmesini istiyorum." diyen Uca'nın cenaze töreninde bir vatandaş “Metin Bey cenazesinin camiye getirilmesini istemedi, Allah’a savaş açanların cenaze namazını kılmayın hocam" diyerek imama seslendi. Bu gelişme sonrası cenazede gerginlik yaşanırken Uca'nın yakınları "O sizinle savaştı yıllarca. Allah belanızı versin sizin" sözleriyle imama seslenen vatandaşı hedef aldı. İşte detaylar...