Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? | 17 Temmuz 2020

17 Temmuz 2020 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 17 Temmuz 2020 Cuma hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 31°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğusu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık