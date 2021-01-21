Meteoroloji'den çığ uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için çığ uyarısı yaptı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riskinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için çığ uyarısı yaptı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riskinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşlar uyarıldı.

TARLADAKİ SU DONDU

Edirne'de yağışlar nedeniyle taşan tunca nehrinin suları tarlalara doldu. Yağışın ardından sıcaklıklar birden düşünce tarlaları dolduran nehir suyu çekilmeden dondu. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan bölgeden aktardı.