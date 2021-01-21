Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 21 Ocak Perşembe hava durumu

Son dakika: Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 21 Ocak Perşembe hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazı illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı bilgisini paylaştı. Gece ve sabah saatlerinde ise kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde ise sis, kuvvetli buzlanma ve don olaylarına dikkat çekildi. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu bölgesinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.