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30.01.2020

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı |Video

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak'ın batısı ile Şanlıurfa'nın doğusunda cuma günü kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıklayarak, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre cuma 'nun doğusunda , , , 'ın batısı ile 'nın doğusunda kuvvetli sağanak yağışın beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Yağışların yarın akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşeceği ve cumartesi sabah saatlerinde bölgede etkisini kaybedeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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