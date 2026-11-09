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RTÜK'ten yapay zekalı denetim! Günde 19 bin 200 saat konuşmayı analiz edecek
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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RTÜK'ten yapay zekalı denetim! Günde 19 bin 200 saat konuşmayı analiz edecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın denetiminde yapay zeka dönemini başlatıyor. Via+ adı verilen yeni sistem, günlük 19 bin 200 saatlik konuşmayı analiz edebilecek, 12 dilde tercüme yapabilecek ve ihlalleri tespit edebilecek. Aynı anda 6 uydudan 800'den fazla kanalı takip edebilecek sistemin, internet tabanlı mecraları da denetlemesi planlanıyor. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, sistemin yüzde 90 oranında kurulduğunu, test çalışmalarının sürdüğünü ve uzmanların eğitimlerinin devam ettiğini açıkladı.

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