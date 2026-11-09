Artvin'de karla kaplı dağ yolunda mahsur kaldılar! Ekipler gece saatlerinde kurtardı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sultan Selim Dağı'nda, yoğun kar yağışı sırasında araçlarının arızalanması nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine harekete geçen Arhavi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, karla kaplı dağ yolunda ilerleyerek gece saatlerinde mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen arızalı araca müdahale eden ekipler, aracı yeniden çalıştırmayı başardı. Vatandaşların bölgeden güvenli şekilde ayrılması sağlandı.