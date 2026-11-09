Türkiye'nin birçok bölgesi beyaza büründü! Kastamonu'da 230 köy yolu kapandı, Artvin'de ulaşım kesildi

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürürken ulaşımda da aksamalara neden oldu. Uludağ'da kar kalınlığı 5 santimetreye, Palandöken'de 10 santimetreye, Borçka'da ise 40 santimetreye ulaştı. Kastamonu'da yoğun kar nedeniyle 230 köy yolu ulaşıma kapanırken, Artvin'de 6 köyle ulaşım kesildi. Erzincan-Sivas kara yolunda da kar yağışı etkili olurken, Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon için geri sayım başladı. Yurdun farklı noktalarındaki kar yağışının etkilerini ve son durumu A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.