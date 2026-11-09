Doğu Akdeniz'de kablo hattı gerilimi! Fransız şirket Ankara ile temasa geçti

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin enerji bağlantısını hedefleyen Doğu Akdeniz'deki kablo projesinde Türkiye'nin deniz yetki alanları nedeniyle yeni bir diplomatik süreç başladı. Projenin Fransız yüklenicisi Nexans'ın çalışmaları için Ankara ile temas kurduğu bildirildi. Türkiye, kendi kıta sahanlığında yürütülecek faaliyetlerin izinsiz gerçekleştirilemeyeceğini vurgularken, Türkiye-Libya mutabakatı da tartışmanın merkezinde yer alıyor. A Haber muhabiri İlhan Tahsin, Yunanistan'da gündem olan gelişmeleri ve Doğu Akdeniz'deki kablo hattı krizinin son durumunu canlı yayında aktardı.