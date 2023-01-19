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Meteoroloji’den 20 il için uyarı! Kar ne zaman yağacak?

A Haber
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Giriş: 19.01.2023 10:56
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Sibirya'dan dondurucu soğuklar mı geliyor? A Haber muhabiri Murat Dada detayları aktardı. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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