Meteoroloji’den 20 il için uyarı! Kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Sibirya'dan dondurucu soğuklar mı geliyor? A Haber muhabiri Murat Dada detayları aktardı. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN