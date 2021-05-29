29 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! İstanbul İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte en güncel hava durumu tahminleri...

Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! İstanbul İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte en güncel hava durumu tahminleri...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.05.2021 19:02
Güncelleme:29.05.2021 19:02
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında), ile Kırklareli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte detaylı hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve İç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
İzmir: Az bulutlu ve açık 27
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Parçalı bulutlu 29
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

5 katlı kumaş fabrikasında korkutan yangın!
5 katlı kumaş fabrikasında korkutan yangın!
Meteoroloji duyurdu! İşte en güncel tahminler
Meteoroloji duyurdu! İşte en güncel tahminler
Ünlü oyuncu aracıyla kaza yaptı!
Ünlü oyuncu aracıyla kaza yaptı!
TEM'de 2 yolcu otobüsü çarpıştı!
TEM'de 2 yolcu otobüsü çarpıştı!
Vahşice katlettikten sonra bakın ne yaptı!
Vahşice katlettikten sonra bakın ne yaptı!
Diyanet'ten flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Kul hakkıdır
Diyanet'ten flaş koronavirüs aşısı açıklaması: "Kul hakkıdır"
Sultangazi'de korkutan yıkım!
Sultangazi'de korkutan yıkım!
MİT'ten PKK'ya darbe: Listeye bir çizik daha!
MİT'ten PKK'ya darbe: Listeye bir çizik daha!
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını!
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını!
Muğla Milas'ta orman yangını! 6 helikopterle müdahale
Muğla Milas'ta orman yangını! 6 helikopterle müdahale
Yerli aşının hazır olması için bilim insanları seferber!
Yerli aşının hazır olması için bilim insanları seferber!
İstinaf mahkemesinden vicdanları yaralayan karar!
İstinaf mahkemesinden vicdanları yaralayan karar!
Daha Fazla Video Göster