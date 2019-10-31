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31.10.2019

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı, Beykoz'da yollar göle döndü

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Mdürülüğü tarafından peş peşe yapılan uyarılarının ardından İstanbul Beykoz'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. 20 dakikada metrekareye 30 kilogram yağış düştü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

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