18 Eylül 2025, Perşembe

Samsun'daki ani sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı
Samsun’daki ani sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Samsun'daki ani sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 18.09.2025 15:08
Türkiye genelinde etkili olan yağışlar, Samsun'da da öğlen saatlerde kendisini gösterdi. Yaklaşık yarım saat süren sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ellerine geçirdikleri poşet, çanta ve diğer eşyalar ile ıslanmaktan korunmaya çalıştı. Sağanağa meydanda yakalanan vatandaşlar ise sığınacak yer aradılar. Yağmura hazırlıksız yakalandıklarını ifade eden vatandaşlar, bu yüzden ıslandıklarını söylediler.
