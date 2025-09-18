Samsun’daki ani sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Türkiye genelinde etkili olan yağışlar, Samsun'da da öğlen saatlerde kendisini gösterdi. Yaklaşık yarım saat süren sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ellerine geçirdikleri poşet, çanta ve diğer eşyalar ile ıslanmaktan korunmaya çalıştı. Sağanağa meydanda yakalanan vatandaşlar ise sığınacak yer aradılar. Yağmura hazırlıksız yakalandıklarını ifade eden vatandaşlar, bu yüzden ıslandıklarını söylediler.

