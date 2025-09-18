Sürücüsüz ilerleyen aracı böyle durdurdu

Bursa'da sürücüsünün el frenini çekmeden park ettiği minibüs yokuş aşağı kaymaya başladı. O sırada iş yerinin önünde duran esnaf Seyit Can, hareket halindeki aracın sürücüsüz ilerlediğini fark edince canını hiçe sayarak koştu ve minibüsün içine atladı. Aracı son anda durdurarak muhtemel faciayı önleyen vatandaşın kahramanlığı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

