Milyoner’de yürek yakan Gazze detayı! Yarışmacının yanıtı hüzünlü anlar yaşattı
atv'nin yıllardır ekrana gelen, her bölümünde milyonları ekran başına kilitleyen efsane bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? 18 Eylül akşamında da izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Büyük ödül için bilgilerini konuşturan yarışmacılar arasında bu kez 29 yaşındaki Ahmet Atakan Demir vardı. Ardı arkasına gelen sorulara son derece stratejik yanıt veren yarışmacı günün sonunda 300 bin TL'lik Gazze sorusunun kilidini açmayı başardı. Kahreden detayda duygularını dile getiren yarışmacı yanıtıyla da ekran başında buruk anlar yaşattı.
Giriş Tarihi: 18.09.2025 22:44