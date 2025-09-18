Milyoner’de yürek yakan Gazze detayı! Yarışmacının yanıtı hüzünlü anlar yaşattı

"ORTA DOĞU DENİLDİĞİNDE ORTAYA KONAN ALGI…"

Soruya ilişkin duygularını ve yaşananları aktaran Sunucu Oktay Kaynarca, "Baya herkesin seyrettiği vahşice bir şekilde herkesin gözünü yumduğu görmezden geldiği bir şey yapacakmış gibi görünüp sonra sırtını döndüğü ve işlerine gelmediği için bir şekilde görmezden geldiği bir süreçten bahsediyoruz. Özellikle Orta Doğu denilen bölgeyle ilgili algının da ortaya konduğu bir süre bu. Bu katliamı gerçekleştiren o ülke daha önce aynı şekilde bir soykırıma uğramış bir ülke. Yani bunun net gerçeğini hücrelerine kadar biliyor olan terörist ülke... Biz bu coğrafyada bu meseleye en çok sahip çıkan ülkelerden bir tanesiyiz. Sesimizi çıkarıyoruz, protestolar yapıyoruz. Elimizden geldiğince her şekilde bu konuyla ilgili sesimizi yükseltiyoruz. ama ne tuhaftır ki bu meseleye birlik olarak Müslüman ülkeler olarak ses çıkarması gereken hiçbir ülke bu doğrultuda sesini çıkarmıyor." Dedi.