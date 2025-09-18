Viral Galeri Viral Tıkla Milyoner’de yürek yakan Gazze detayı! Yarışmacının yanıtı hüzünlü anlar yaşattı

Milyoner’de yürek yakan Gazze detayı! Yarışmacının yanıtı hüzünlü anlar yaşattı

atv'nin yıllardır ekrana gelen, her bölümünde milyonları ekran başına kilitleyen efsane bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? 18 Eylül akşamında da izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Büyük ödül için bilgilerini konuşturan yarışmacılar arasında bu kez 29 yaşındaki Ahmet Atakan Demir vardı. Ardı arkasına gelen sorulara son derece stratejik yanıt veren yarışmacı günün sonunda 300 bin TL'lik Gazze sorusunun kilidini açmayı başardı. Kahreden detayda duygularını dile getiren yarışmacı yanıtıyla da ekran başında buruk anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: 18.09.2025 22:44
atv ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bugün çıkan Gazze sorusun kahreden detay stüdyoyu sessizleştirdi. Yarışmanın bu günkü konuklarından biri Ahmet Atakan Demir oldu. 10'uncu soruda yürek yakan Gazze sorusu buruk anlar yaşattı.

STÜDYODA BURUK ANLAR

"BM Güvenlik Konseyi toplantısında da açıklanan UNICEF verilerine göre, Ekim 2023'ten bu beri Gazze'de İsrail tarafından her gün katledilen çocuk sayısı kaçtır?"

A) 2

B) 4

C) 8

D) 28

Böyle bir soruya kesinlikle cevap vermek istediğini düşünüyorum diyen yarışmacı, bölgede yaşanan katliamı dile getirerek cevabın 28 olduğunu düşündüğünü söyledi.

"ORTA DOĞU DENİLDİĞİNDE ORTAYA KONAN ALGI…"

Soruya ilişkin duygularını ve yaşananları aktaran Sunucu Oktay Kaynarca, "Baya herkesin seyrettiği vahşice bir şekilde herkesin gözünü yumduğu görmezden geldiği bir şey yapacakmış gibi görünüp sonra sırtını döndüğü ve işlerine gelmediği için bir şekilde görmezden geldiği bir süreçten bahsediyoruz. Özellikle Orta Doğu denilen bölgeyle ilgili algının da ortaya konduğu bir süre bu. Bu katliamı gerçekleştiren o ülke daha önce aynı şekilde bir soykırıma uğramış bir ülke. Yani bunun net gerçeğini hücrelerine kadar biliyor olan terörist ülke... Biz bu coğrafyada bu meseleye en çok sahip çıkan ülkelerden bir tanesiyiz. Sesimizi çıkarıyoruz, protestolar yapıyoruz. Elimizden geldiğince her şekilde bu konuyla ilgili sesimizi yükseltiyoruz. ama ne tuhaftır ki bu meseleye birlik olarak Müslüman ülkeler olarak ses çıkarması gereken hiçbir ülke bu doğrultuda sesini çıkarmıyor." Dedi.

Sorunun yanıtını uzun süre düşünen yarışmacı İsrail'in her gün Gazze'de katlettiği çocuk sayının 28 olduğunu belirterek D şıkta son kararını verdi.

