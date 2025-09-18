Esenyurt’ta kavşakta motosiklet ile otomobil böyle çarpıştı: 1 yaralı

Esenyurt’ta seyreden bir motosiklet ile otomobil sürücüsü kavşakta çarpıştı. Kazada motosikletli yaralanırken, o anlar kask kamerasına yansıdı. Kaza anı saniye saniye motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN