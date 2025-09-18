Çakmak gazı ikizleri ayırdı! Ölen kardeşi gözyaşlarıyla defnedildi

18 Eylül 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 18.09.2025 15:44
Sivas'ta otomobilde patlayan çakmak gazı, Emre ve Efe isimli ikiz kardeşleri birbirinden ayırdı, Efe’nin tedavisi sürerken Emre gözyaşları içinde toprağa verildi.
