18 Eylül 2025, Perşembe
Rüyasında define görüp oturduğu evi kazdı! Kaçak kazı yapan anne ile oğlu gözaltında
Samsun'un İlkadım ilçesinde oturdukları müstakil evde kaçak kazı yapıp define arayan kadın ve oğlu gözaltına alındı. Kadın ifadesinde rüyasında oturdukları evin altında define olduğunu gördüğünü bu nedenle kazı yaptıklarını söyledi. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan kazı yapılan evden aktardı.