Rüyasında define görüp oturduğu evi kazdı! Kaçak kazı yapan anne ile oğlu gözaltında

Giriş: 18.09.2025 16:38
Samsun'un İlkadım ilçesinde oturdukları müstakil evde kaçak kazı yapıp define arayan kadın ve oğlu gözaltına alındı. Kadın ifadesinde rüyasında oturdukları evin altında define olduğunu gördüğünü bu nedenle kazı yaptıklarını söyledi. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan kazı yapılan evden aktardı.
