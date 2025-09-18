Polise, "Bana beyefendi de" diyen alkollü şahıs gözaltına alındı

Eskişehir'de şüphe üzerine kimliğini kontrol etmek isteyen polis memuruna, "Bana beyefendi de" diyen ve ekibe mukavemet göstermesi sebebiyle gözaltına alınan alkollü şahsa işlem yapıldı.

