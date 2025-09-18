18 Eylül 2025, Perşembe

Otomobil duvardan düştü: 2 yaralı
Otomobil duvardan düştü: 2 yaralı

Otomobil duvardan düştü: 2 yaralı

Giriş: 18.09.2025 16:20
Bitlis'te saat 13.00 sıralarında Hüsrevpaşa Mahallesi’ndeki Batarya Kavşağı yakınlarında otomobilin kontrolden çıkarak duvardan düşmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
