Merter’deki 48 basamaklı üt geçitte asansör yok: İBB yönetimi insanı önceleyen proje üretmeli

İstanbul'un en işlek noktalarından birinde asansör krizi var. Metrobüs, metro ve otobüs duraklarını birleştiren Merter üst geçitinde asansör bulunmuyor. Megakentin en yüksek üst geçitlerinden biri olan yerde yaşlı, hasta ve çocuklu insanlar büyük sıkıntı çekiyor.

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