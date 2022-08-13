13 Ağustos 2022, Cumartesi
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Merter’deki 48 basamaklı üt geçitte asansör yok: İBB yönetimi insanı önceleyen proje üretmeli
İstanbul'un en işlek noktalarından birinde asansör krizi var. Metrobüs, metro ve otobüs duraklarını birleştiren Merter üst geçitinde asansör bulunmuyor. Megakentin en yüksek üst geçitlerinden biri olan yerde yaşlı, hasta ve çocuklu insanlar büyük sıkıntı çekiyor.