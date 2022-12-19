19 Aralık 2022, Pazartesi
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Mert Ramazan Demir'den olaylı gece itirafı! Kubilay Aka ile Afra Saraçoğlu için kavga ettiği iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu
Yalı Çapkını dizisinim yıldızı yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'in, OGM'nin gecesinde partneri Afra Saraçoğlu ile yakınlaştığı, Saraçoğlu'nun erkek arkadaşı Mert Yazıcıoğlu'nun arkadaşı Kubilay Aka'nın bu duruma 'Herkes haddini bilecek' sözleriyle tepki gösterdiği konuşulmuştu. Kendisine mikrofon uzatılan Mert Ramazan Demir o geceye açıklık getirdi. Yaşananları tek tek anlattı.