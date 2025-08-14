14 Ağustos 2025, Perşembe

Mersin'deki orman yangınında ekiplerin zor anları kameraya yansıdı
Mersin’deki orman yangınında ekiplerin zor anları kameraya yansıdı

Mersin'deki orman yangınında ekiplerin zor anları kameraya yansıdı

Giriş: 14.08.2025 10:07
Mersin'in Silifke ilçesi kırsalında dün öğle saatlerinde çıkan halen devam eden orman yangınında ekiplerin gece yaşadığı zor anlar kameralara da yansıdı. Cep telefonu kameralarında yansıyan görüntülerde ekiplerin alevler arasında geçmeleri dikkat çekti. Bitkin düşen orman işçileri ise yolda uyudu.
