Mersin’de korku dolu anlar!

Mersin'in Erdemli ilçesinde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bir süredir atıl vaziyette bulunan eski mobilya ve ahşap eşyaların yoğunlukta olduğu çiftlikte çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının bahçelere sıçramaması için itfaiye ekipleri gece boyunca mücadele etti, alevler 4 saatin sonunda söndürüldü.