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Mersin’de korku dolu anlar!

Mersin'de korku dolu anlar!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.02.2025 09:54
Güncelleme:28.02.2025 09:55
Mersin'in Erdemli ilçesinde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bir süredir atıl vaziyette bulunan eski mobilya ve ahşap eşyaların yoğunlukta olduğu çiftlikte çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının bahçelere sıçramaması için itfaiye ekipleri gece boyunca mücadele etti, alevler 4 saatin sonunda söndürüldü.
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