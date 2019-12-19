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19.12.2019

Mersin'de balina kusmuğu operasyonu

Mersin'de jandarma ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada 44 kilo 320 gram ambergris (balina kusmuğu) ele geçirdi. 2 milyon 570 bin lira piyasa değeri olan maddeyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde takibe aldıkları bir aracı durdurarak arama yaptı.

2.5 MİLYON DEĞERİNDE

Yapılan aramada 5 parça halinde 44 kilo 320 gram ambergris (balina kusmuğu) ele geçirildi. Ele geçirilen ambergris olduğu değerlendirilen madde, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan analiz neticesinde elde edilen sonuçların 'uyumlu olduğu' ve gümrüklenmiş değerinin 2 milyon 570 bin 427 lira olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzeme Mersin Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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