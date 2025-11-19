19 Kasım 2025, Çarşamba

Mersin merkezli 9 ilde yasadışı bahis ve kara para operasyonu: 36 gözaltı
Mersin merkezli 9 ilde yasadışı bahis ve kara para operasyonu: 36 gözaltı

Mersin merkezli 9 ilde yasadışı bahis ve kara para operasyonu: 36 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 19.11.2025 01:28
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir lojistik şirketi sahibi ve yakınlarının hesaplarında yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin kripto para hesaplarına ait soğuk cüzdanlar kullanılarak aklandığı belirlendi. Ayrıca 'ayrıştırmacı' olarak tabir edilen şüphelilerin, suç gelirlerinin izini kaybettirmek için başta İran, Irak ve Dubai olmak üzere çeşitli ülkelerle bağlantılı biçimde, Mersin'de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla 'Hawala' sistemi üzerinden kayıt dışı para transferi yaptıkları tespit edildi. Bu yöntemle yurt dışındaki şirketlere yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL gönderildiği ortaya çıkarıldı.
