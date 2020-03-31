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31.03.2020

Mehmetçik ve sağlık ekipleri Ağrı'da evinde rahatsızlanan yaşlı kadın için seferber oldu |Video

Mehmetçik ve sağlık ekipleri Ağrı'da evinde rahatsızlanan yaşlı kadın için seferber oldu. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde rahatsızlanan ve Kovid-19 tedbirleri sebebiyle evinden çıkması kısıtlanan 78 yaşındaki Halime Kalabaş, jandarma ekipleri ve sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri, evinde rahatsızlanan 78 yaşındaki Halime Kalabaş'ın yardımına yetişerek hastaneye kaldırdı.

İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinde kalan çok sayıda yaşlı, 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.

Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük hem de acil taleplerini karşılıyor.

İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Dalbahçe köyünde 82 yaşındaki eşi İsmail Kalabaş ile yaşayan 78 yaşındaki Halime Kalabaş, iki yıl önce ameliyat edilen bacağında şiddetli ağrı hissedince durumu eşine söyledi.

İsmail Kalabaş'ın, köye 2 kilometre uzaklıktaki Suluçem Jandarma Karakolundan yardım istemesi üzerine jandarma ekipleri, 112'yi arayarak sağlık ekiplerinden destek istedi.

Yaşlı kadın, jandarma ve sağlık ekiplerince evinden ambulansla alınarak Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Tedavi altına alınan yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA

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