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Mehmet Barlas Pazar günü toprağa verilecek! Turkuvaz Medya’nın acı kaybı…

A Haber
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Giriş: 02.06.2023 08:52
Türk basınının duayen ismi Mehmet Barlas, pazar günü düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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