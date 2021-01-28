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Megakent gece karanlığında beyaza büründü

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Giriş: 28.01.2021 08:45
Güncelleme:28.01.2021 08:55
İstanbul'da dün gün boyu bazı bölgelerde aralıklarla etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde Sarıyer, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta da sürdü. Beylikdüzü'ünde devam eden kar yağışı sonrası park halindeki araçların üstü beyaz örtü ile kaplanırken, kartpostallık görüntüler oluştu.

İstanbul'da dün gün boyu bazı bölgelerde aralıklarla etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde Sarıyer, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta da sürdü. Beylikdüzü'ünde devam eden kar yağışı sonrası park halindeki araçların üstü beyaz örtü ile kaplanırken, kartpostallık görüntüler oluştu.

İstanbul kar yağışı son dakika | Beyaz örtü İstanbulu kapladı! İşte o görüntüler İSTANBUL KAR YAĞIŞI SON DAKİKA | BEYAZ ÖRTÜ İSTANBUL'U KAPLADI! İŞTE O GÖRÜNTÜLER
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