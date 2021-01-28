Megakent gece karanlığında beyaza büründü

İstanbul'da dün gün boyu bazı bölgelerde aralıklarla etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde Sarıyer, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta da sürdü. Beylikdüzü'ünde devam eden kar yağışı sonrası park halindeki araçların üstü beyaz örtü ile kaplanırken, kartpostallık görüntüler oluştu.

İstanbul'da dün gün boyu bazı bölgelerde aralıklarla etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde Sarıyer, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta da sürdü. Beylikdüzü'ünde devam eden kar yağışı sonrası park halindeki araçların üstü beyaz örtü ile kaplanırken, kartpostallık görüntüler oluştu.